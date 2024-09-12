A Protegida

«Achas que sou assim tão perigoso ao ponto de inventares uma relação com o Hector?»

  • Há 2h e 54min
«Achas que sou assim tão perigoso ao ponto de inventares uma relação com o Hector?» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) confronta Mariana (Matilde Reymão) com o falso namoro entre ela e Hector (Christian Escuredo) e Mariana assume que o fez, pois era a única forma de JD desistir dela. JD não concorda e lembra que veio entregar Carlota e prometeu deixá-la em paz, por isso não havia necessidade de fingir o namoro. Mariana foge do confronto, mas JD vai atrás dela. JD vai atrás de Mariana e diz-lhe que deviam ter resolvido as coisas sem envolver outras pessoas. JD revela que Anita lhe contou a verdade porque está preocupada com o filho, pois acha que ele acredita que um dia a relação dele com Mariana será real. Mariana diz que não era essa a sua intenção e fica envergonhada. JD vai embora desiludido.

A Protegida

01:26

A Protegida: Anita recebe notícia que pode mudar a vida de Hector para melhor

A Protegida
Ontem
00:47

A Protegida: O plano de Jorge para Óscar ser despedido

A Protegida
Ontem
00:59

A Protegida: Clarice apanha Aruna em flagrante?

A Protegida
Ontem
02:22

A Protegida: Para Virgílio não consumir droga, Aruna despe-se para ele

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mariana e Laura revelam segredo que têm encondido

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Segredo revelado! Hector descobre traição de Anita e fica furioso

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»

A Fazenda
ter, 23 set
1

Inês Aguiar, que arraso! Detalhe impressionante do conjunto da atriz deixa todos boquiabertos

A Fazenda
12 set 2024
2

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão

A Fazenda
ter, 23 set
3

Madalena Aragão escreve texto comovente a João Neves: «O meu coração está quentinho por ti»

seg, 2 jun
4

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de ser agredida, Daniela revela o segredo de Lukenia a Talu?

A Fazenda
Ontem
5

«Desato a chorar com raiva desmedida»: Atriz famosa larga todas as emoções após noticia preocupante

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Ary é esfaqueado

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mariana e Laura revelam segredo que têm encondido

A Protegida
Ontem

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão

A Fazenda
ter, 23 set

Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»

A Fazenda
ter, 23 set

«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido

ter, 23 set

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de ser agredida, Daniela revela o segredo de Lukenia a Talu?

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

“Quando discuto com o Tiago Felizardo”: Matilde Breyner replica momento icónico do Secret Story

Ontem

Madalena Aragão apanhada de surpresa durante o jantar de gala com a equipa do PSG. O motivo está viral

A Fazenda
Ontem

“Queres ver que vou voltar aos realities?”: Inês Aires Pereira não resiste e faz revelação inesperada

Para Sempre
Ontem

«Desato a chorar com raiva desmedida»: Atriz famosa larga todas as emoções após noticia preocupante

Ontem

Cristina Ferreira declara o seu amor por João Monteiro, após gesto romântico do namorado

Ontem

Kelly Bailey em provas de roupa secretas. Parece que um momento especial está a aproximar-se

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN