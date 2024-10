Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) vem do interior a protestar com Lalá (Inês Castel-Branco), dizendo a Vitória (Teresa Tavares) e Júlia (Fernanda Serrano) que somente encontraram caixas no quarto que estava fechado. Vitória diz desconfiada ser muito estranho que Marco estivesse a fazer obras na casa, que é praticamente nova. Júlia também está intrigada. Lalá permanece convicta que Cacau esteve presa naquele quarto.