Afinal, Miguel não é o pai do bebé de Carol. Mas sabemos quem é!

Em «Morangos com Açúcar», o pai de Carol (Ana Andrade) pede ao diretor do Colégio da Barra para falar o mais rapidamente possível com Miguel. Na sala, estão sentados Miguel (Vicente Gil), Crómio (Tiago Castro), Alice (Inês Castel-Branco), Santiago (Rui Pedro Silva) e o pai de Carolina, que entrega o diário da falecida filha a Miguel. Miguel começa a ler em voz alta: «Acabei de vir do médico e tive a pior notícia de todas. Pelas contas, o pai do bebé só pode ser o Lucas (Rui Gonçalves). Nós só estivemos juntos uma vez, mas ele ficou obcecado por mim e eu não quero que ele seja o pai do meu filho. Isto é horrível, não quero que ele seja o pai do meu filho. Acho que vou contar ao Miguel que o pai é ele».