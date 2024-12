Em «Festa é Festa», Celeste (Margarida Antunes) continua a cantar para o marisco para o acalmar e Agostinho (Dinarte Branco) comove-se com a ternura com que Celeste trata as bichas. Agostinho nota-lhe o tom maternal e diz que parece que as bichas saíram de dentro dela. Celeste acha que Agostinho só pode estar a gozar, mas ele começa a chorar e Celeste não sabe o que pensar.