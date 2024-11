Em «Festa é Festa», Agostinho (Dinarte Branco) pergunta a Celeste (Margarida Antunes) se está satisfeita com o ordenado que recebe. Ela diz que sim, mas Agostinho diz-lhe que não devia, pois os seus colegas homens recebem mais do que ela. Celeste fica muito confusa, até porque não tem colegas homens. Agostinho diz que a culpa é do patriarcado. Celeste não entende nada, mas dá razão a Agostinho.