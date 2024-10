Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar), Tomé (Pedro Teixeira) e Josefa (Rita Salema) são os primeiros a chegar à festa de boas-vindas. Os indígenas vêm com eles. Todos os rodeiam e fazem muitas perguntas. Aida é a que vai contando como tudo aconteceu, colocando-se a si como a mais destemida do grupo. Os indígenas não percebem nada do que os outros dizem e vão falando entre si.