Alba apela a Mafalda por compaixão por Duarte: «Ele não é um monstro, é uma pessoa que precisa de ajuda»

  • Há 22 min
Alba apela a Mafalda por compaixão por Duarte: «Ele não é um monstro, é uma pessoa que precisa de ajuda» - TVI
Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) suplica a Mafalda (Inês Aguiar) que perceba que Duarte (Cláudio Castro) tem problemas e por isso cometeu todos aqueles crimes. Mafalda exige-lhe dura que atraia Duarte até ao lodge, dizendo que ele tem de pagar por ter violado Júlia, ter dado cabo da vida de Eva e de quase ter morrido por causa dele. Alba, sem argumentos, acaba por ligar para Duarte. 

