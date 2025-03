Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) diz a Gaspar (Nuno Lopes) que Eva (Margarida Corceiro) desapareceu para não ter de se despedir de Leonor, estando muito chateada com a mãe por ela lhe querer impor que acabe tudo com Talu (Evandro Gomes), dizendo que ela vai sofrer tanto como ela sofreu com Gaspar. Este fica muito desapontado. Alba aproveita para se aproximar sedutora dele.