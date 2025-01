Aldeia em choque! Albino vai preso?

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) e Florinda (Ana Brito e Cunha) jantam com Glória (Catarina Avelar) e Ivone (Maria Emília Correia). O ambiente está muito pesado. Glória e Ivone não param de picar Albino (Pedro Alves) e dizem que não conseguem comer com um criminoso sentado à mesa. Florinda (Ana Brito e Cunha) pede-lhes para pararem de acusar Albino, até porque não há provas de nada. Tocam à campainha e todos acham que é a polícia. Corcovada (Maria do Céu Guerra) quer saber o que se passou afinal. João Maria diz que foi Albino que lhe foi ao cofre. Carlos (Rodrigo Paganelli) defende o pai e diz que não há provas de nada. Ana Carolina (Beatriz Barosa) concorda com Carlos. Voltam a tocar à campainha e desta vez é mesmo a guarda, mas Albino não fica surpreendido. A guarda pergunta se foi dali que os chamaram e Albino diz que foi ele que os chamou.