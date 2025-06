Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) sonda Daniela (Soraia Tavares) sobre se está satisfeita por trabalhar para Lukenia (Rita Cruz). Daniela nega, com Alba a pedir-lhe que se encontrem por ter algo para lhe propor. Alex (Rodrigo Tomás) entra a sangrar do braço, ambas o olham intrigadas. Alex queixa-se a Júlia que Ary o cortou com uma navalha, começando a ficar preocupado com o que ele possa fazer para o afastar dela. Júlia sai fula a dizer ir pôr Ary no lugar.