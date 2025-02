Em «Morangos com Açúcar», Alex (Ricardo Reis) vai até ao gabinete de Madalena (Dalila Carmo), onde está também o Professor Tadeu (Vítor D' Andrade). A Diretora do Colégio da Barra confronta Alexandre com o vídeo em que este foi agredido por Diogo (Afonso Laginha). O professor incentiva Alexandre a denunciar.