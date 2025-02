Em «Morangos com Açúcar», Alex (Ricardo Reis) está a almoçar na cantina do colégio com Mariana (Mariana Venâncio), Maria Inês (Francisca Frazão) e a nova aluna. Durante o almoço, a nova aluna fala da sua experiência de ter estudado e vivido em vários sítios da Europa, e de repente, esta toca com o pé em Alex, debaixo da mesa. Alex mostra-se desconfortável.