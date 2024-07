Amizade de Emília e Gabi chega ao fim?

Em «Morangos com Açúcar», depois de Emília (Rita Guerner) contar a Gabi (Margarida Corceiro) que a noite romântica com Duarte (Simão Fumega) não aconteceu porque bebeu dois "moranguices" e adormeceu, Gabi confronta Duarte, insinuando que ele sabotou a noite e pondo a hipótese de ter drogado Emília. Emília chega, visivelmente irritada, e interrompe a conversa. Com um tom irónico, pergunta se Gabi e Duarte estão a planear outra noite juntos. Emília explode, gritando com Gabi, dizendo que descobriu tudo e acusa-a de ser incapaz de crescer e de apenas saber pisar os outros. Gabi admite que Emília tem razão e afasta-se.