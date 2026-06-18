Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) gostou muito de ter encontrado Vera (Helena Caldeira), mas ela percebe que Cris está apaixonado por Alice (Mafalda Marafusta). Cris conta como foi a sua vida depois de Vera. Diz que namorou com Sara, agora ela está grávida e o filho pode ser seu. Cris avisa Vera para ter cuidado com Tomás. Cris teme que Vera fuja como da outra vez, mas ela garante que não vai a lado nenhum.
Amor à Prova: A conversa emocionante de Cris e Vera, que pode mudar tudo
- Há 48 min