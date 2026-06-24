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Amor à Prova

Amor à Prova: A guarda de Nico fica entregue a Cris e Vera

  • Há 58 min
Amor à Prova: A guarda de Nico fica entregue a Cris e Vera - TVI
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Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) vai atrás de Alice (Mafalda Marafusta) e diz-lhe que já saiu a decisão do tribunal. Ela fica muito ansiosa e pergunta qual foi. Tomás (João Jesus) também recebeu a decisão do tribunal e fica devastado por terem dado guarda partilhada a Cris e Vera (Helena Caldeira). Alice chega com Cris, para vir buscar Nico. Este fica eufórico ao ver a mãe e pergunta a Cris se trouxe o Pantera. Vera mostra a Nico a sorte que tem, em ter dois pais e duas mães e faz ver a Tomás, que aquela era a única decisão possível e que ele vai continuar a fazer parte da vida de Nico

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