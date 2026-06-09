Em «Amor à Prova», Afonso (Guilherme Filipe), muito transtornado, pede a David (Diogo Infante) para o ajudar, pois Tomás (João Jesus) está com Vera (Helena Caldeira) no quarto e ela vai acabar por destruir a família. David fica muito confuso e vai ver o que se passa. David entra no quarto de Tomás, para falar com ele e fica perplexo ao vê-lo na cama com Amália (Ana Guiomar). David está em choque, depois de ter visto Tomás e Amália na cama. Afonso vê David e não se lembra que já o tinha visto. David finge que veio visitá-lo e pergunta-lhe como está. Afonso diz que está bem, mas Tomás e Alice não. David não aguenta ouvir o nome de Tomás e vai embora.
Amor à Prova: A reação de David ao apanhar Amália e Tomás a fazerem sexo
- Há 2h e 42min