Amor à Prova: Afonso apanha uma mulher misteriosa a visitar Nico

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) vem do quarto de Nico (Salvador Biernat) e São (Sofia Grillo) pergunta-lhe se o pode ver. Alice acaba por ceder, mas pede-lhe para ser rápida e avisa que ninguém pode saber daquilo. Afonso (Guilherme Filipe) vinha a passar e fica intrigado ao ver duas pessoas entrarem no quarto do neto. São emociona-se ao ver Nico e diz que até na posição de dormir é igual a Cris (José Condessa). Alice diz que vai estar sempre grata a Cris, pois foi graças a ele que chegaram ali. São diz que vai correr tudo bem e reza a São Nicolau para que ajude o neto. Alice e São apoiam-se mutuamente.