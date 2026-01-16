Amor à Prova

Amor à Prova: Afonso comete um deslize e conta que Cris é pai de Nico

  • Há 2h e 1min
Amor à Prova: Afonso comete um deslize e conta que Cris é pai de Nico - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Afonso (Guilherme Filipe) promete ir visitar o neto sempre que puder. Nico (Salvador Biernat) diz que quer ir aos karts quando estiver melhor e Afonso promete levá-lo. Nico conta que Cris esteve no jantar. Afonso tem um lapso de memória e refere-se a Cris como pai de Nico. Alice (Mafalda Marafusta) disfarça e diz que Afonso estava a falar de Tomás (Guilherme Filipe). Afonso não se apercebeu do deslize.

Amor à Prova

01:09

Amor à Prova: Sara fica chocada por Cris ter ido ao jantar de família de Nico

Amor à Prova
Ontem
01:36

Amor à Prova: Amália suspeita que Cris está interessado em Alice

Amor à Prova
Ontem
02:03

Amor à Prova: Cris tira um fotografia com Nico e toda a família

Amor à Prova
Ontem
01:17

Amor à Prova: Tomás tenta expulsar Cris, mas Nico não deixa

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris está a ficar apaixonado por Alice?

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
qua, 14 jan
1

Salvador Biernat é filho de um conhecido ator

qua, 14 jan
2

«Amo-te»: Marta Melro não esconde mais e abre o coração

qui, 15 jan
3

Em tom sincero, Marta Melro atira: «Mais vale passar mal, do que…»

20 jun 2025
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Encantado com o filho, Cris quer assumir a paternidade

Amor à Prova
dom, 11 jan
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Amor à Prova
seg, 12 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Terra Forte
Ontem

«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente

Ontem

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

qui, 15 jan

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
qua, 14 jan

Vem aí em «Terra Forte»: Mensagem falsa afasta Flor e Sammy

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente

Ontem

Este é o esconderijo de Matilde Breyner… e a reação dos fãs é hilariante

qui, 15 jan

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

qui, 15 jan

«Amo-te»: Marta Melro não esconde mais e abre o coração

qui, 15 jan

«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

qua, 14 jan

'Regresso ao passado' leva Sara Prata tomar uma decisão

Queridos Papás
qua, 14 jan
Mais Fora do Ecrã