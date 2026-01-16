Amor à Prova: Afonso comete um deslize e conta que Cris é pai de Nico

Em «Amor à Prova», Afonso (Guilherme Filipe) promete ir visitar o neto sempre que puder. Nico (Salvador Biernat) diz que quer ir aos karts quando estiver melhor e Afonso promete levá-lo. Nico conta que Cris esteve no jantar. Afonso tem um lapso de memória e refere-se a Cris como pai de Nico. Alice (Mafalda Marafusta) disfarça e diz que Afonso estava a falar de Tomás (Guilherme Filipe). Afonso não se apercebeu do deslize.