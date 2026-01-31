Amor à Prova

Amor à Prova: Alice afasta Cris da sua vida

  • Há 3h e 42min
Amor à Prova: Alice afasta Cris da sua vida - TVI
Em «Amor à Prova»,  Alice (Mafalda Marafusta) afasta-se de Cris (José Condessa) e diz que já não sabe nada. Cris diz que sente o mesmo desde que ela apareceu. Alice aconselha Cris a fazer uma viagem com Sara (Joana de Verona), até ao transplante. Ele diz que Sara decidiu organizar o casamento e Alice acha boa ideia, mas Cris não tem vontade de casar e acha que há realmente algo entre eles o dois. David (Diogo Amaral) chega e fica confuso. 

