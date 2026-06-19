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Amor à Prova

Amor à Prova:  Alice descobre plano de Amália e jura proteger Nico a qualquer custo

  • Há 1h e 39min
Amor à Prova:  Alice descobre plano de Amália e jura proteger Nico a qualquer custo - TVI
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Alice (Mafalda Marafusta) conta a Vítor (Diogo Infante) e Simone (Alexandra Lencastre) que Amália (Ana Guiomar) está envolvida com Tomás (João Jesus) e que lhe quer roubar o lugar na vida de Nico. Simone não fica muito surpreendida. Vítor tem dificuldade em acreditar que Amália fosse capaz. Simone diz que é hora de ir à luta e Alice promete ir até ao fim do mundo para não deixar que Nico (Salvador Biernat) fique com Tomás e Amália.

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