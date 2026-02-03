Amor à Prova

Amor à Prova: Alice e Tomás respiram de alívio sobre a saúde de Nico

  • Há 2h e 2min
Amor à Prova: Alice e Tomás respiram de alívio sobre a saúde de Nico - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) e Tomás (João Jesus) estão diante de David (Diogo Amaral). Tomás diz que o dia começou muito bem e espera que continue assim com as notícias de Nico (Salvador Biernat). David gosta de ver Tomás mais otimista e revela que Nico está a recuperar bem e pode voltar para o quarto. Tomás fica tenso e pergunta se ele está consciente. David percebe o motivo da preocupação. David acompanha Alice e Tomás para irem ver o filho. Alice estranha que Tomás esteja tão tenso, com notícias tão boas. Tomás revela que a avó biológica de Nico lhe contou que era sua avó. Alice pergunta se Nico já sabe que Cris (José Condessa) é seu pai e Tomás diz que não, mas pode saber que é adotado. 

Amor à Prova

01:45

Amor à Prova- Amália provoca Cris: «Não sabe o que a sua mãe fez?»

Amor à Prova
Ontem
01:42

Amor à Prova: David e Amália fazem as pazes

Amor à Prova
Ontem
05:02

Amor à Prova: Luz atira um copo de água a Vítor e ri-se na cara dele

Amor à Prova
Ontem
02:04

Amor à Prova: Nico revela tudo que São lhe disse

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Afonso chega a um ponto crítico

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
seg, 2 fev
1

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

24 nov 2025
2

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Terra Forte
seg, 2 fev
3

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

qua, 28 jan
4

Comovente: filha de Rita Salema casa-se e há um detalhe que está a chamar a atenção

Festa é Festa
7 jul 2025
5

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
15 jul 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Terra Forte
seg, 2 fev

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
seg, 2 fev

Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»

A Fazenda
seg, 2 fev

Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»

Terra Forte
dom, 1 fev

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Amor à Prova
sex, 30 jan
FORA DO ECRÃ

Sara Barradas faz declaração comovente a José Raposo: «Ter-te no cheiro, no toque»

Ontem

«O Vicente está numa fase incrível»: Pedro Bianchi Prata faz revelações sobre o filho

Ontem

«Esperem o resto da novela»: Sara Barradas e José Raposo revelam novo projeto pessoal

Ontem

Atriz de Morangos com Açúcar faz apelo desesperado: «A tempestade arrasou a minha terra»

Ontem

«Completamente alagado»: Pedro Bianchi Prata mostra danos impressionantes da tempestade

Ontem

Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»

Ontem
Mais Fora do Ecrã