Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) está decidida a contar toda a verdade a Nico, não apenas que é adotado, mas também que Cris (José Condessa) é seu pai biológico. Tomás acha que Alice está desequilibrada e está a usar Nico para se vingar dele. Alice afirma que está farta das acusações e paranoias de Tomás. Este diz que vai com o pai a uma consulta, mas Olga informa que Afonso (Guilherme Filipe) já saiu.
Amor à Prova- Alice enfrenta Tomás: «O Nico não continuar a achar que o Cris é só o dador dele»
- Ontem às 23:03