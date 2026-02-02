Amor à Prova: Alice entrega-se a Tomás, mas a sua cabeça não está ali

Em «Amor à Prova», Alice assume que anda a evitar Tomás, mas não sabe explicar porquê. Alice acha que é devido a tudo o que está a acontecer e confessa que se sente abandonada. Tomás segue os conselhos de Amália (Ana Guiomar) e fica do lado de Alice, em vez de ir sempre contra ela. Alice nota essa mudança. Tomás relembra como se conheceram e promete ficar sempre ao lado dela. Tomás e Alice entram no quarto aos beijos. Ele está mais empenhado do que ela, mas Alice deixa-se levar e entrega-se ao momento. Tomás começa a despi-la e deita-a na cama. Na mesinha de cabeceira vemos o telemóvel de Alice a vibrar, com a uma chamada de Cris.