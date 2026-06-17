Amor à Prova- Alice fica chocada: «Acredito que ela (Amália) possa andar envolvida sobre o Tomás»

Em «Amor à Prova», Luz (Alexandra Lencastre) visita Alice (Mafalda Marafusta) e mostra-se assustada com a descoberta de que a mãe de Nico (Salvador Biernat) é afinal irmã de Tomás (João Jesus). Luz não quer piorar a situação de Alice, mas acha que Amália pode estar em casa de Tomás com segundas intenções, já que está a repetir um padrão. Luz desconfia que Amália e Tomás estejam envolvidos. Alice fica em choque.