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Amor à Prova

Amor à Prova- Alice fica chocada: «Acredito que ela (Amália) possa andar envolvida sobre o Tomás»

  • Há 3h e 45min
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Em «Amor à Prova», Luz (Alexandra Lencastre) visita Alice (Mafalda Marafusta) e mostra-se assustada com a descoberta de que a mãe de Nico (Salvador Biernat) é afinal irmã de Tomás (João Jesus). Luz não quer piorar a situação de Alice, mas acha que Amália pode estar em casa de Tomás com segundas intenções, já que está a repetir um padrão. Luz desconfia que Amália e Tomás estejam envolvidos. Alice fica em choque.

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