Amor à Prova- Alice parte o coração de São: «A probabilidade de conhecerem o Nico é muito remota»

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) agradece a Alice (Mafalda Marafusta) por se ter preocupado com Cris (José Condessa). São e Cris ficam comovidos com o amor que Alice tem por Nico (Salvador Biernat), mas Alice também percebe que a família de São é muito unida e deve ser difícil para eles saberem que têm um filho e neto que não os conhece. Cris ouve o áudio de Sara (Joana de Verona) e informa que Tomás já sabe do problema com a polícia.