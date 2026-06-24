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Amor à Prova

Amor à Prova: Amália anuncia que está com Tomás

  • Há 1h e 45min
Amor à Prova: Amália anuncia que está com Tomás - TVI
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Em «Amor à Prova», o churrasco está a decorrer e todos recordam Domingos (João Lagarto) com carinho. Sara (Joana de Verona) comenta com Vítor (Diogo Infante) e Simone (Susana Arrais) como David (Diogo Amaral) está arrasado com tudo o que Amália  (Ana Guiomar) tem feito. Vítor tem vergonha do comportamento da filha e nem sabe se a deve convidar para o casamento. Simone vê um direto de Amália e todos a rodeiam. Cris (José Condessa) fica indignado com o que ouve e quer ir falar com Amália. Vítor aconselha-o a ter calma. Sara diz ter uma ideia. Amália faz um direto sobre o amor e como teve de apoiar o cunhado e o sobrinho, depois da sua irmã abandonar o lar. Amália revela que está com Tomás (João Jesus), para poder dar estabilidade à vida do sobrinho.

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