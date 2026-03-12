Em «Amor à Prova», Simone (Susana Arrais) leva Amália (Ana Guiomar) para conversarem no seu quarto. Amália quer saber há quanto tempo dura a relação, mas Simone mantém-se firme e exige respeito. Amália mostra-lhe o vídeo que gravou dela e Vítor (Diogo Infante) e ameaça difundi-lo nas redes sociais, caso Simone não termine a relação e se despeça da construtora. Simone fica atordoada.
Amor à Prova- Amália chantageia Simone: «Acha que alguém vai querer contratar uma destruidora de lares?»
- Há 2h e 0min