Amor à Prova: Amália dá com a língua nos dentes sobre o que Tomás anda a fazer

  • Há 2h e 53min
Amor à Prova: Amália dá com a língua nos dentes sobre o que Tomás anda a fazer - TVI
Em «Amor à Prova», Nico (Salvador Biernat) está deitado, enjoado, e Alice (Mafalda Marafusta) tenta animá-lo. Amália (Ana Guioamar) chega e promete animar o sobrinho. Pergunta a Nico o que quer fazer e ele diz que gostava de ir aos karts. Amália não esperava uma coisa daquelas, mas não se opõe. Alice tenta desencorajar o filho de fazer uma atividade tão intensa e Nico fica revoltado com a doença. Alice desaba a chorar e assume que não sabe lidar com aquilo. Amália tenta confortá-la e diz-lhe que é normal sentir-se assim. Nico aparece e leva o telemóvel de Alice. Amália faz-se de sonsa e conta a Alice que Tomás (João Condessa) foi ter com Cris e o avisou para se manter longe dela e de Nico. Alice fica surpreendida.

