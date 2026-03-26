Amor à Prova- Amália deixa Simone desconfiada: «Acha que é a primeira amante do meu pai?»

Em «Amor à Prova», Simone (Susana Arrais) pede a Amália (Ana Guiomar) e David (Diogo Amaral) para refletirem e pensarem se o melhor mesmo é Luz (Alexandra Lencastre) descobrir que foi trocada por outra mulher, se merece essa humilhação. Simone explica que não escolheu apaixonar-se por Vítor (Diogo Infante) e tentou evitar que acontecesse. Amália diz que está disposta a guardar segredo, se Simone se afastar de Vítor.