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Amor à Prova

Amor à Prova- Amália deixa Simone desconfiada: «Acha que é a primeira amante do meu pai?»

  • Ontem às 23:02
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Em «Amor à Prova», Simone (Susana Arrais) pede a Amália (Ana Guiomar) e David (Diogo Amaral) para refletirem e pensarem se o melhor mesmo é Luz (Alexandra Lencastre) descobrir que foi trocada por outra mulher, se merece essa humilhação. Simone explica que não escolheu apaixonar-se por Vítor (Diogo Infante) e tentou evitar que acontecesse. Amália diz que está disposta a guardar segredo, se Simone se afastar de Vítor.

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