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Amor à Prova

Amor à Prova- Amália faz promessa inesperada: «Vou ser uma mulher melhor»

  • Hoje às 17:21
Amor à Prova- Amália faz promessa inesperada: «Vou ser uma mulher melhor» - TVI
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Em «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) avisa que o casamento de Vítor (Diogo Infante) e Luz (Alexandra Lencastre) acabou e que Amália (Ana Guiomar) devia desistir de juntá-los. Amália desconfia que Carlos esteja de mau humor por ter perdido o torneio de poker. Carlos pergunta-lhe se já tem os seguidores que queria e se podem ficar juntos, mas Amália diz que precisa de mais. Carlos não gosta da conversa e é duro com Amália.

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