Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) pergunta a Alice (Mafalda Marafusta) como Tomás (João Jesus) reagiu, quando lhe contou que vai ajudar Ana (Leonor Oliveira). Alice diz que ainda não lhe contou e também ainda não percebeu porque vieram ali para casa. Nisto tocam à campainha e Amália assume que chamou Cris (José Condessa), porque é notório que eles têm qualquer coisa para resolver. Eles ficam constrangidos.
Amor à Prova- Amália provoca encontro entre Cris e Alice: «Beijem-se, abracem-se...»
- Há 31 min