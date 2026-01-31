Amor à Prova

Amor à Prova- Amália provoca encontro entre Cris e Alice: «Beijem-se, abracem-se...»

  • Há 31 min
Amor à Prova- Amália provoca encontro entre Cris e Alice: «Beijem-se, abracem-se...» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) pergunta a Alice (Mafalda Marafusta) como Tomás (João Jesus) reagiu, quando lhe contou que vai ajudar Ana (Leonor Oliveira). Alice diz que ainda não lhe contou e também ainda não percebeu porque vieram ali para casa. Nisto tocam à campainha e Amália assume que chamou Cris (José Condessa), porque é notório que eles têm qualquer coisa para resolver. Eles ficam constrangidos.

Amor à Prova

04:58

Amor à Prova: Alice afasta Cris da sua vida

Amor à Prova
Hoje
04:17

Amor à Prova: Cris e Alice declaram-se um ao outro

Amor à Prova
Hoje
00:24

Amor à Prova: Polícia vai à procura de Melanie

Amor à Prova
Hoje
02:31

Amor à Prova: «A Alice e o Cris têm ali uma atração especial»

Amor à Prova
Hoje
01:16

Amor à Prova: Melanie encosta Bruno à parede sobre Sara

Amor à Prova
Hoje
01:26

Amor à Prova-  Sara: «Fui afastada do trabalho até ao transplante»

Amor à Prova
Hoje
Mais Amor à Prova

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha descobre que é filha de Sammy

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se?

Amor à Prova
Ontem

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

Ontem

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

qua, 28 jan

Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»

qui, 29 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

“O peso do julgamento”: O desabafo emocionante de Marta Melro que está a tocar milhares de mães

Hoje

«A ter um déjà vu»: Agir lança novidade ao lado de alguém especial e deixa fãs ao rubro

Ontem

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

Ontem

“O melhor ainda está para vir”: Lourenço Ortigão anuncia novo capítulo da sua vida

A Fazenda
qui, 29 jan

«Nunca mais»: Matilde Reymão chega ao seu limite e faz denuncia nas redes sociais

qui, 29 jan

Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»

qui, 29 jan
Mais Fora do Ecrã