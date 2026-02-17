Amor à Prova

Amor à Prova- Amália provoca Tomás: «Se fosse a ti preocupava-me mais com os sentimentos da tua mulher»

  • Há 3h e 3min
Amor à Prova- Amália provoca Tomás: «Se fosse a ti preocupava-me mais com os sentimentos da tua mulher» - TVI
Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) vai ter com Amália (Ana Guiomar) para exigir que ela apague os vídeos a falar de Nico (Salvador Biernat). Amália diz que Alice (Mafalda Marafusta) e Cris (José Condessa) fizeram o mesmo e encontraram-se ali em casa. Tomás fica surpreendido e furioso. Amália diz-lhe que devia preocupar-se com os sentimentos de Alice, pois pareceu-lhe que não ficou muito feliz com a notícia do casamento de Cris. ​

