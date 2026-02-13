Amor à Prova

Amor à Prova: Amália vai longe demais ao usar a doença de Nico para ganhar seguidores

  • Há 3h e 58min
Amor à Prova: Amália vai longe demais ao usar a doença de Nico para ganhar seguidores - TVI
Em «Amor à Prova», Ana (Leonor Oliveira) já contou a Alice (Mafalda Marafusta) que Amália (Ana Guiomar) está a falar da doença de Nico (Salvador Birenat) nas redes sociais e ela não quer acreditar. Ana diz a Alice para ver com os seus próprios olhos. Alice procura a conta de Amália e assiste ao direto. Amália termina o seu direto sobre leucemia e pede às seguidoras para o partilharem. Afonso (Guilherme Filipe) aparece e Amália diz-lhe que David (Diogo Amaral) ainda não chegou. Afonso diz que veio falar com ela, pois pode estar velho, mas sabe muito bem que era Carlos (Rodrigo Trindade) que estava ali em sua casa.

