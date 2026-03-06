Amor à Prova- Ana alerta Alice sobre Tomás: «Ceder aos caprichos dele não te vai trazer paz»

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) pergunta por André (Lucas Dutra), conta que falou com Cris (José Condessa) e ele também não acha boa ideia que André trabalhe ali, sem que Tomás (João Jesus) saiba. Alice acha que o melhor é despedirem André, antes que Tomás descubra e os danos sejam maiores, mas Ana (Leonor Oliveira) não concorda e quer manter André ali, até porque Tomás não tem nada a ver com isso.