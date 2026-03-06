Amor à Prova

Amor à Prova- Ana alerta Alice sobre Tomás: «Ceder aos caprichos dele não te vai trazer paz»

  • Há 3h e 13min
Amor à Prova- Ana alerta Alice sobre Tomás: «Ceder aos caprichos dele não te vai trazer paz» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) pergunta por André (Lucas Dutra), conta que falou com Cris (José Condessa) e ele também não acha boa ideia que André trabalhe ali, sem que Tomás (João Jesus) saiba. Alice acha que o melhor é despedirem André, antes que Tomás descubra e os danos sejam maiores, mas Ana (Leonor Oliveira) não concorda e quer manter André ali, até porque Tomás não tem nada a ver com isso.

Amor à Prova

02:36

Amor à Prova: Sem se lembrar da noite, Simone acorda em pânico ao lado de Carlos

Amor à Prova
Ontem
04:24

Amor à Prova: Tomás insulta a família de Cris e os ânimos exaltam-se

Amor à Prova
Ontem
02:12

Amor à Prova: Tomás apanha Alice em flagrante em casa de Cris

Amor à Prova
Ontem
02:04

Amor à Prova- Luz rejeita avanços de Pipo: «A nossa relação é estritamente profissional»

Amor à Prova
Ontem

Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Vídeo escaldante: apresentadora arrasa em lingerie e deixa fãs sem respiração

ter, 3 mar
1

Sensual, Olívia Ortiz posa em lingerie: «Um arraso»

Queridos Papás
12 set 2023
2

Paixão à vista: noivo de Maria Botelho Moniz protagoniza momento inesquecível

qui, 5 mar
3

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado

Amor à Prova
Ontem
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Alice decide contar toda a verdade a Nico

Amor à Prova
dom, 25 jan
5

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor pede o divórcio a Luz

Amor à Prova
qui, 5 mar

Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada

Terra Forte
Ontem

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

Ontem

Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado

Amor à Prova
Ontem

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

Ontem
FORA DO ECRÃ

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

Ontem

Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»

Amor à Prova
Ontem

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

Ontem

Marta Melro emociona com declaração de amor inesperada: «A cola e o colo que tudo une»

qui, 5 mar

Sara Barradas mostra casa nova e Rita Pereira descobre coincidência inesperada

qui, 5 mar

Paixão à vista: noivo de Maria Botelho Moniz protagoniza momento inesquecível

qui, 5 mar
Mais Fora do Ecrã