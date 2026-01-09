Amor à Prova

«Amor à Prova»: André fica caidinho por Melanie?

  • Há 3h e 47min
«Amor à Prova»: André fica caidinho por Melanie? - TVI
Em «Amor à Prova», André (Lucas Dutra) mostra o quarto a Melanie (Beatriz Costa) e tenta ser engraçado, mas sabe que não tem muito jeito. Melanie pergunta como é o ambiente ali em casa e diz que anda à procura de emprego, mas sonha em ser música. André continua a mostrar a casa e tenta saber mais sobre os seus dotes musicais. Melanie explica-lhe o tipo de música que faz e André fica entusiasmado, continuando a tentar fazer piadas, mas sem grande sucesso. Melanie pergunta-lhe se acha que pode ser um problema ela ensaiar no quarto. André mostra agora a sala e diz que Bruno não se deve importar com a música, pois está sempre em festa. André diz que Simone (Susana Arrais) é mais reservada, mas é boa onda e também não se vai importar.  

