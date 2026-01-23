Amor à Prova

Amor à Prova: Carlos apanha Simone e Vítor a terem um encontro secreto?

  • Há 3h e 54min
Amor à Prova: Carlos apanha Simone e Vítor a terem um encontro secreto? - TVI
Em «Amor à Prova», Simone (Susana Arrais) arruma tudo e quer ir embora o mais rápido possível, pois tem medo de ser apanhada. Vítor (Diogo Infante) está mais tranquilo e quer desfrutar do momento. Simone nunca pensou ser a "outra", mas Vítor diz-lhe que é a única que realmente importa. Ouvem a máquina de café a trabalhar e Simone fica em pânico. Vítor vê Carlos (Rodrigo Trindade) a tirar um café e mete-se com ele, tentando disfarçar o constrangimento de estarem ali os dois. Carlos repara na mala de Simone e regista. Vítor pergunta-lhe o que está ali a fazer e diz-lhe para ir para casa, pois precisa de reunir com ele amanhã logo de manhã.

