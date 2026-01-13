Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) cuida dos ferimentos de Carlos (Rodrigo Trindade) e ele tenta perceber como ela sabia onde ele estava. Carlos pergunta-lhe se o anda a seguir para o lixar ou se tem saudades. Amália descai-se sobre David (Diogo Amaral) querer ter um filho e mantém a fachada de que também quer, mas Carlos não acredita e procura a pílula que ela deve tomar. Acaba por encontrar. No meio da tensão, beijam-se e o clima aquece.
Amor à Prova: Carlos descobre o que Amália anda a esconder de David
- Há 1h e 15min