Amor à Prova

Amor à Prova: Carlos descobre o que Amália anda a esconder de David

  • Há 1h e 15min
Amor à Prova: Carlos descobre o que Amália anda a esconder de David - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) cuida dos ferimentos de Carlos (Rodrigo Trindade) e ele tenta perceber como ela sabia onde ele estava. Carlos pergunta-lhe se o anda a seguir para o lixar ou se tem saudades. Amália descai-se sobre David (Diogo Amaral) querer ter um filho e mantém a fachada de que também quer, mas Carlos não acredita e procura a pílula que ela deve tomar. Acaba por encontrar. No meio da tensão, beijam-se e o clima aquece.

Amor à Prova

02:11

Amor à Prova- Tomás e Alice entram em discussão acessa: «Estou farta disto»

Amor à Prova
Ontem
02:43

Amor à Prova: Tomás apanha Cris, Alice e Nico em flagrante?

Amor à Prova
Ontem
01:33

Amor à Prova: O encontro secreto de Nico e Cris

Amor à Prova
Ontem

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália chantageia Carlos com vídeo humilhante

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos destrói o coração de Cris

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Amor à Prova
Ontem
1

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
8 set 2025
2

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”? Não vai acreditar na sua profissão

dom, 11 jan
3

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”?

qui, 8 jan
4

Estas são as três cores mais usadas por pessoas inteligentes

seg, 12 jan
5

Aos 73 anos, Helena Isabel revela hábito essencial para o seu bem-estar

seg, 12 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima recebe um aviso anónimo sobre Flor

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Amor à Prova
seg, 12 jan

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Amor à Prova
Ontem

«Aconteceu tanta coisa importante»: Rita Pereira fala de um dos momentos mais marcantes da sua vida

Terra Forte
Ontem

«Podem acabar com uma pessoa»: Inês Aires Pereira abre o coração sobre o passado

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio

A Protegida
seg, 12 jan
FORA DO ECRÃ

«Que se lixem as flores e os chocolates»: Atriz famosa revela o segredo do amor verdadeiro

Ontem

«Tenho muitas saudades dele»: Noivo de Maria Botelho Moniz deixa homenagem tocante a alguém que perdeu

Ontem

«Aconteceu tanta coisa importante»: Rita Pereira fala de um dos momentos mais marcantes da sua vida

Terra Forte
Ontem

«Podem acabar com uma pessoa»: Inês Aires Pereira abre o coração sobre o passado

Ontem

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Amor à Prova
Ontem

De risco ao meio e dente 'partido': a foto melhor guardada e hilariante de Mickael Carreira

Ontem
Mais Fora do Ecrã