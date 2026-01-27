Em «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) instala uma app para alterar a voz e fazer-se passar pelo ginecologista de Amália (Ana Guiomar). David atende a chamada de Carlos, julgando que está a falar com o ginecologista de Amália. David diz que já recebeu os resultados e a parte hormonal parece estar normal, o que o preocupa é a espessura do endométrio. Carlos fica aflito quando David (Diogo Amaral) lhe faz uma pergunta mais específica, mas lá da a volta e diz que o problema de Amália deve ser emocional, devido à pressão que sente para engravidar. Carlos recebe várias chamadas de Vítor (Diogo Infante)e fica tenso. Carlos diz que Vítor estava furioso e que deve ter acontecido algo na construtora.
Amor à Prova: Carlos e Amália enganam David sobre o que ele mais quer
- Há 2h e 36min