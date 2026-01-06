Amor à Prova

Amor à Prova: Carlos é o ex-marido de Amália e sabe o grande segredo dela

  • Há 3h e 31min
Amor à Prova: Carlos é o ex-marido de Amália e sabe o grande segredo dela - TVI
Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) foi ter com Carlos (Rodrigo Trindade) à porta de uma casa de apostas e entrega um maço de notas ao homem que o está a agarrar. O homem confere o dinheiro e solta Carlos, que entra no carro de Amália e finge que ela é o seu TVDE. Amália conduz muito irritada por ter de salvar Carlos mais uma vez. Este sabe que ela não tem outro remédio, pois esconde um segredo vergonhoso. Amália fica furiosa e quer obrigar Carlos a sair do carro, mas ele agarra-a e diz-lhe que não a quer magoar. Acabam por se beijar e o ambiente aquece.

