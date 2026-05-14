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Amor à Prova

Amor à Prova: Comportamento agressivo de Afonso deixa Olga em pânico

  • Há 1h e 45min
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Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) está tensa por Tomás (João Jesus) querer levar Nico (Salvador Biernat) ao orfanato e diz que ele não tem estofo para aquilo. Tomás acha que se Alice lhe quer contar a verdade, então ele também tem o direito de ver de onde veio e como vivem outras crianças como ele. Olga aparece e diz que Afonso (Guilherme Filipe) foi agressivo com ela. Tomás tenta acalmar o pai. Alice traz um comprimido para Afonso. Este diz que só quis salvar Tomás e que ela tem de ir embora. Alice pede desculpa a Olga, que está muito perturbada. Alice tenta perceber porque aquilo aconteceu e Olga diz que Afonso a chamou de Vera (Helena Caldeira).

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