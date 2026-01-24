Amor à Prova

Amor à Prova: Conversa em Amália e Vanda azeda e os segredos ficam por um fio

  • Há 2h e 40min
Amor à Prova: Conversa em Amália e Vanda azeda e os segredos ficam por um fio
Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) acompanha Vanda aos recursos humanos, mas Tomás (João Jesus) aparece aflito e diz que Nico (Salvador Biernat) se está a sentir mal. Amália (Ana Guiomar) oferece-se para acompanhar Vanda, mas esta não acha boa ideia e recusa. Amália faz questão e diz que o mínimo que pode fazer é mostrar quem realmente é. Vanda já percebeu que há qualquer coisa entre Amália e Carlos (Rodrigo Trindade) e que David não faz ideia. Vanda usa isso para colocar Amália no lugar e exige ser tratada com respeito.

