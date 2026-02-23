Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) despede-se de Duarte e diz-lhe que gostava muito de alugar a sua casa. São (Sofia Grillo) pergunta a Cris se gostou assim tanto da casa ou é porque não precisa de procurar mais casas, para um casamento em que não acredita. Cris critica a postura da mãe e revela que Sara (Joana de Verona) tem sido muito compreensiva, até lhe disse para convidar Nico (Salvador Biernat) para o casamento.
Amor à Prova- Cris acusa a mãe: «Estás a envenenar o meu casamento»
- Há 3h e 42min