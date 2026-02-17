Amor à Prova

Amor à Prova- Cris confronta Bruno: «Estás sempre a mandar bocas sobre a Sara»

  • Há 2h e 57min
Amor à Prova- Cris confronta Bruno: «Estás sempre a mandar bocas sobre a Sara» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) acha que Cris devia contar a Sara (Joana de Verona), que encontrou Alice em casa de Amália, mas Cris acha que isso só ia trazer chatices. Bruno afirma que a confiança é a base de um casamento e Cris estranha a postura dele. Domingos (João Lagarto) informa que São (Sofia Grillo) encontrou Nelson (Fernando Rodrigues) na campa da mulher. Cris pega no telemóvel para ver se Amália apagou os vídeos de Nico.

Amor à Prova

01:42

Amor à Prova: Carlos faz convite inesperado a Simone

Amor à Prova
Ontem
02:33

Amor à Prova- Afonso alerta David sobre Amália: «Abre os olhos»

Amor à Prova
Ontem
02:05

Amor à Prova: Tomás tenta ‘envenenar’ Alice contra Cris

Amor à Prova
Ontem
01:45

Amor à Prova- Amália provoca Tomás: «Se fosse a ti preocupava-me mais com os sentimentos da tua mulher»

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás quer proibir Alice de trabalhar e faz chantagem com ela

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

«Perfeição!»: A filha de Agir e Catarina Gama já nasceu e o nome é irresistível

Ontem
1

Vem aí em «Terra Forte»: Há quem descubra que Manuel está vivo?

Terra Forte
seg, 16 fev
2

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação

Terra Forte
Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: Carla assume vingança e provoca tensão máxima entre Sammy, Flor e António

Terra Forte
seg, 2 fev
4

Vem aí em «Terra Forte»: Tudo muda! Maria de Fátima faz proposta inesperada a Flor

Terra Forte
Ontem
5

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima chantageia Flor com as imagens escaldantes dela e de Sammy

Terra Forte
seg, 19 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação

Terra Forte
Ontem

«Perfeição!»: A filha de Agir e Catarina Gama já nasceu e o nome é irresistível

Ontem

«Não estava à espera...»: Jéssica Athayde apanha susto terrorífico de Diogo Amaral

seg, 16 fev

«Os meus heróis»: Filhos de Laura figueiredo e Mickael Carreira vivem momento inesquecível

seg, 16 fev

Vem aí em «Terra Forte»: Tudo muda! Maria de Fátima faz proposta inesperada a Flor

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»

Ontem

«Chorei!»: Pai de atriz famosa eterniza amor pelo neto com gesto inesquecível

Ontem

«Começa aqui»: Noivo de Maria Botelho Moniz revela detalhe único sobre uma das suas maiores paixões

Ontem

«Perfeição!»: A filha de Agir e Catarina Gama já nasceu e o nome é irresistível

Ontem

«Não estava à espera...»: Jéssica Athayde apanha susto terrorífico de Diogo Amaral

seg, 16 fev

“Estava na hora!”: Marta Melro surpreende fãs com transformação radical

seg, 16 fev
Mais Fora do Ecrã