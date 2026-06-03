Em «Amor à Prova», Luz (Alexandra Lencastre) acha que Alice (Mafalda Marafusta) se quis separar por causa de Cris (José Condessa). Este diz que também há culpa de Tomás. Luz acha que Alice está com um burnout. Cris conta que Alice lhe disse que Tomás lhe estava a fazer mal e, por isso, Luz não deve contar a Tomás do acidente. Nelson vem dar apoio a Luz. Amália liga a Luz e esta conta-lhe que Alice teve um acidente.
Amor à Prova: Cris conta a Luz tudo sobre a sua relação com Alice
- Ontem às 23:06