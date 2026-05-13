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Amor à Prova

Amor à Prova: Cris deixa Alice em lágrimas

  • Há 1h e 50min
Amor à Prova: Cris deixa Alice em lágrimas - TVI
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Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) conta a Alice (Mafalda Marafusta) que já sabe o resultado do exame de Nico (Salvador Biernat), mas nem vale a pena perguntar-lhe como soube. André (Lucas Dutra) chama Cris e ele tem de desligar. André diz que conseguiu marcar uma hora com o professor, mas se calhar era importante encontrarem a tal Pepa. André pensa em como a podem encontrar. Alice chora em silêncio, ao saber que Nico está curado e pergunta a Cris se tem a certeza do que está a dizer. Ele garante que sim, embora não possa dizer como soube. Alice fica ali no chão, entre risos e lágrimas

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