Amor à Prova

Amor à Prova- Cris está decidido: «O melhor para o Nico é ficarmos longe»

  • Ontem às 23:02
Amor à Prova- Cris está decidido: «O melhor para o Nico é ficarmos longe» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) entra na oficina com André (Lucas Dutra), aflito, atrás dela. André tenta chamá-la à razão e relembra o que Cris lhe disse, mas São está determinada e segue para o interior da oficina. São pede a André para não a seguir e parar de refilar. Melanie (Beatriz Costa) fica surpreendida com a atitude de São. São entrega uma encomenda a Bruno e avisa Domingos e Cris que vai visitar o neto. Domingos informa que Nico não ouviu o que São lhe disse e por isso deve ficar longe dele. São fica frustrada. Cris acha melhor não fazerem nada até ao transplante.

Amor à Prova

02:44

Amor à Prova: Luz vai expulsar Vítor de casa?

Amor à Prova
Ontem
01:32

Amor à Prova: Inesperadamente, Luz muda de atitude e pede desculpa a Vítor

Amor à Prova
Ontem
01:14

Amor à Prova- David tem os resultados sobre a saúde de Afonso

Amor à Prova
Ontem
02:59

Amor à Prova: Tomás faz a derradeira chantagem ao... pai de Cris

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Transplante de Nico fica em risco?

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: O beijo proibido entre Alice e Cris

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

De luto, atriz de Inspector Max desaba: «Não é possível haver mundo sem ele»

Ontem
1

Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»

Ontem
2

Laura Figueiredo

seg, 19 jan
3

Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»

Ontem
4

Anabela Moreira

Ontem
5

Catarina Gouveia e a família

ter, 3 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

Amor à Prova
ter, 3 fev

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
seg, 2 fev

Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»

ter, 3 fev

«Esperem o resto da novela»: Sara Barradas e José Raposo revelam novo projeto pessoal

ter, 3 fev

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha é cruel com António e Flor, deixando-os desfeitos

Terra Forte
ter, 3 fev
FORA DO ECRÃ

Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair»

Ontem

Rita Pereira viveu situação de extrema urgência. Mas, um milagre aconteceu

Ontem

De luto, atriz de Inspector Max desaba: «Não é possível haver mundo sem ele»

Ontem

Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»

Ontem

Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»

Ontem

O casamento deles 'fez correr muita tinta', hoje esperam um filho

A Protegida
Ontem
Mais Fora do Ecrã