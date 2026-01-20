Amor à Prova

Amor à Prova- Cris expõe Tomás: «Esfregou 50 mil euros na minha cara para eu desaparecer»

  • Há 2h e 42min
Amor à Prova- Cris expõe Tomás: «Esfregou 50 mil euros na minha cara para eu desaparecer» - TVI
Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) informa Cris (José Condessa) sobre os valores das análises e pede-lhe para fazer um eletrocardiograma. Depois aproveita para o colocar no seu lugar, no meio de toda aquela história. Cris explica que também não é fácil para ele e que Tomás não está a agir da melhor forma. Cris percebe que foi David que contou a Sara (Joana de Verona) que esteve no jantar e critica-o.

