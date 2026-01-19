Amor à Prova- Cris fica em alerta: «Aconteceu alguma coisa ao meu filho»

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) fala com uma cliente, mas assim que ela sai, pega no telemóvel e vê que tem uma mensagem de Alice (Mafalda Marafusta). Bruno (João Arrais) pede-lhe ajuda com um carro, mas Cris diz que precisa de ouvir uma mensagem de Alice. Bruno fica chateado por Cris agora só se preocupar com Nico (Salvador Biernat). Cris ouve o áudio e sai disparado, porque ficou com a ideia de que aconteceu algo a Nico.