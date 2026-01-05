Amor à Prova- Cris fica em pânico: «Está a dizer que a culpa do acidente do puto é minha?»

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) e Domingos (João Lagarto) conversam enquanto trabalham. Bruno (João Arrais) surge com o seu lenço ao pescoço e Cris e Domingos gozam com ele. Nelson (Fernando Rodrigues) entra furioso e pergunta quem fez a última manutenção no kartódromo. Cris assume que foi ele e Nelson diz-lhe que ouve um acidente grave e que tem de ir já para lá. Cris já está diante de Alves (António Machado) e garante que é muito cuidadoso com o seu trabalho, por isso não entende o que pode ter falhado. Alves está aflito porque o acidente pode ter sido provocado por uma falha mecânica.
