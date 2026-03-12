Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
Amor à Prova

Amor à Prova- Cris recupera a esperança sobre Nico: «Isto muda tudo!»

  • Há 1h e 55min
Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) acha que se Alice (Mafalda Marafusta) contar a Nico (Salvador Biernat) que é adotado, há uma possibilidade de fazer parte da vida dele. André (Lucas Dutra) diz que não é bem assim, pois nada garante que eles lhe contem quem é o pai. André acha muito difícil que Tomás (João Jesus) permita uma coisa dessas. São (Sofia Grillo) ouve parte da conversa e quer saber do que estão a falar.

